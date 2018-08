​Extra lange treinen tussen Rotterdam en Amsterdam

De NS heeft de treinen tussen Rotterdam en Amsterdam sinds deze maandag verlengd. Daarmee speelt de NS in op de grote drukte in de spits.

Het gaat om de intercity direct tussen de twee steden. Volgens de NS is dit de snelst groeiende verbinding. Vanaf december, met de nieuwe dienstregeling, gaan er daarnaast ook nog eens vijf in plaats van vier treinen per uur rijden.

De verlengde treinen worden ingezet in de zogeheten hyerspits: tussen 07:30 en 08:30 uur, wanneer er honderden mensen op het perron staan om in de trein te stappen.

Marga Thissen van de NS vertelt: “September is de drukste maand, we verwerken dan 35 miljoen reizigers. Het is goed om te zien dat het meteen effect heeft. Je kunt zien dat het nodig is.”

De NS werkt al met treinindicaties voor de reiziger. In de app en op de website van de NS is bij elke trein in de reisplanner te zien hoe druk deze is. Groene treinen zijn rustig, rode treinen zijn het drukst. In die laatste categorie is een zitplaats vinden lastig. Marga adviseert dan ook sowieso om een trein eerder of later te nemen als dit mogelijk is. "Dan kom je ook nog eens vroeger op je werk, daar kan je baas alleen maar blij zijn!"