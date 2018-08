Meester Rob (56) weer terug voor de klas na pensioen

Rob Nieuwenhuis was jarenlang schooldirecteur, ging na een burnout met vervroegd pensioen, maar deze eerste schooldag na de zomervakantie, staat hij tóch weer voor de klas. Extra bijzonder: hij doet dat op zijn oude basisschool in Rotterdam-Zuid.

Meester Rob geeft vanaf vandaag les aan groep 6 van de Vreewijkschool. “Ik hoorde dat 3.000 leerlingen geen eigen leraar zouden hebben dit schooljaar, als er niet meer leraren bij kwamen. Daar wilde ik iets aan doen. Ik zag dat mijn oude basisschool twee vacatures open had staan en heb direct een berichtje gestuurd.” Diezelfde dag nog werd hij uitgenodigd om te komen praten.

Nieuwenhuis is blij dat hij een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het lerarentekort, ook al kon hij met zijn 56 jaar al stoppen. “Ik wil dat kinderen goed onderwijs krijgen. Kinderen hebben een meester of juf nodig, iedere klas verdient een eigen leerkracht.”

De kinderen in ‘zijn’ groep 6 zijn in ieder geval blij met hun meester Rob: hij heeft direct al een goede indruk gemaakt. Laila zegt: “Ik denk dat hij wel lief is, niet te streng ook. Hij heeft al wat grapjes gemaakt, dus ik denk dat hij wel een fijne meester is.”