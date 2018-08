Deel dit artikel:











Sparta ontvangt bijna miljoen euro bij transfer Strootman Kevin Strootman (r) bij AS Roma. Foto: Jason Szenes (ANP)

Kevin Strootman is onderweg van AS Roma naar Olympique Marseille. Volgens het Algemeen Dagblad betaalt de Franse club zo'n 25 miljoen euro voor de Ridderkerker. In dat geval ontvangt Sparta €945.000 euro aan opleidingsvergoeding.

Sparta zal het bedrag in termijnen ontvangen. Strootman speelde meer dan tien jaar in de jeugdopleiding van Sparta en debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal. Via FC Utrecht en PSV kwam hij in 2013 in Rome terecht. Ook kwam hij al 41 keer uit voor het Nederlands elftal. De transfer wordt naar verwachting in de loop van maandagmiddag afgerond.