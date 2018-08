Deel dit artikel:











Van Maas tot kraan: spaarbekken De Gijster Het spaarbekken De Gijster in de Brabantse Biesbosch. Daan Spitzers, beheerder spaarbekken De Gijster

Water. Niets is deze zomer zoveel besproken als dat. Door de droogte ging het vooral over kwantiteit. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? Verslaggever Thijs Blom gaat de hele week op pad met drinkwaterbedrijf Evides. Deze maandag is hij bij spaarbekken De Gijster.

Op deze maandag varen we door de Brabantse Biesbosch naar het Gat van de Kerksloot, een kreek met een insteekhaventje. Daar pompt Evides Maaswater naar het daar achter gelegen spaarbekken De Gijster. Tien watervlooien bewaken tien kilometer stroomopwaarts de kwaliteit van het Maaswater. "Bij een verontreiniging ziet een computer afwijkend gedrag van die diertjes en dan wordt inname van water meteen stopgezet", zegt spaarbekkenbeheerder Daan Spitzers. Zo komt er geen ernstig vervuild water in de bekkens. "Hier komt het water dan tot rust en ondergaat het onder invloed van zon en wind een eerste, natuurlijke zuivering." Het water verblijft drie tot vijf maanden in drie verschillende bekkens. "Van De Gijster wordt het verpompt naar de Honderd en Dertig en van daaruit naar de Petrusplaat. Hier verdwijnt al zo'n 80 procent van de zware metalen en zelfs 99 procent van de bacteriën uit het rivierwater". Dinsdag is te zien wat er met het water gebeurt na het verblijf in de spaarbekkens. Onze verslaggever volgt het water van de Maas tot de kraan. Evides maakt drinkwater voor 2,5 miljoen mensen in het zuidwesten van ons land, waaronder het grootste deel van onze regio. Van dat water komt 80 procent uit de Maas.