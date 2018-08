Darryl Collins van Neptunus naar Kansas City Royals

De 16-jarige Darryl Collins vertrekt van Curaçao Neptunus naar de MLB in de Verenigde Staten. Hij tekende zondag na de overwinning van Neptunus op Twins een contract bij de Kansas City Royals. Half oktober vertrekt hij definitief richting Amerika.

De afgelopen maanden was Collins meerdere malen belangrijk voor Neptunus. Hij had zijn aandeel bij overwinningen in de competitiewedstrijden thuis tegen DSS en recentelijk nog met een walkoff homerun tegen L&D Amsterdam.

"Ik vind het echt fantastisch! Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan", laat Collins in een eerste reactie weten op de clubwebsite van Neptunus.