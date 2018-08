Nissewaardpenning voor Joop van der Hor

Joop van der Hor uit Spijkenisse heeft maandagmiddag een Nissewaardpenning uitgereikt gekregen van burgemeester Salet.

Van der Hor is bekend van Zeskampvereniging Hoogvliet en de Steptours naar Parijs: lange tochten per stepfiets, om geld op te halen voor een goed doel. Hij is eveneens ambassadeur voor Villa Joep: een fonds dat zich inzet voor neuroblastoom kinderkanker, bekend van de grote en kleine Joep-olifantjes.

“De heer Van der Hor heeft zich onvermoeibaar op vele vlakken plaatselijk, regionaal en landelijk op grootse wijze ingezet voor de samenleving. Met name voor de sociaal zwakkeren, hulpbehoevenden en/of zieken. Voortvarend en met niet-aflatende energie heeft hij mensen weten te inspireren, enthousiasmeren en motiveren om hem te helpen voor vele goede doelen en projecten zoveel mogelijk geld binnen te halen”, laat de gemeente Nissewaard weten.