Bijna alle natuurgrasvelden klaar voor competitie

Van twee accommodaties zijn nog niet alle velden in orde.

Even leek het erop dat er met de start van de competities niet gesport zou kunnen worden op de natuurgrasvelden in de regio door de aanhoudende droogte, maar die problemen gelden nu nog voor slechts twee accommodaties.

Dat komt door de regenval van de afgelopen tijd, overuren van de clubvrijwilligers en extra inzet van het onderhoudsteam van het sportbedrijf Rotterdam.

Er zijn drie clubs waarvan één of twee velden bij het begin van de competitie niet gebruikt kunnen worden: VV Pernis, SV Pretoria en Egelantier Boys.

VV Pernis beschikt over twee natuurgrasvelden en één kunstgrasveld. Pretoria en Egelantier Boys maken samen gebruik van dezelfde accommodatie aan de Schulpweg. De situatie op deze twee natuurgrasvelden is ook nijpend. Beide clubs dreigen nu zelfs in financiële problemen te raken hierdoor.

De verwachting is dat beide natuurgrasvelden van VV Pernis en één natuurgrasveld van Pretoria en Egelantier Boys minimaal tot 30 september niet worden vrijgegeven. Alle genoemde clubs hebben dus slechts één veld tot hun beschikking voor de eerste twee competitieweekenden.

De competitie begint op 21 en 22 september.