Beelden van verdachte lachgasroof Rhoon vrijgegeven

De politie heeft een filmpje op internet geplaatst waarop een van de verdachten te zien is van de lachgasroof begin deze maand in Rhoon. Twee mannen dwongen toen een medewerker van een lachgashandel om zijn hele bestelling af te staan. Het slachtoffer raakte daarbij licht gewond.

De twee daders zijn nog altijd spoorloos. De politie heeft het overvallenteam op de zaak gezet.

Het bedrijf was gebeld door een zogenaamde klant om in alle vroegte lachgaspatronen te leveren bij een flat aan de Saffierlaan . Daar kreeg de medewerker die de bestelling kwam brengen te maken met twee overvallers die het op zijn complete voorraad hadden voorzien.

Ze duwden iets in zijn zij wat vermoedelijk een vuurwapen was en doorzochten zijn auto. Ze gingen er vandoor met de hele vracht. Hoe groot de buit is, is niet bekend.

Naar nu blijkt is een van de verdachten te zien op beelden van een camera in een portiek in de buurt.