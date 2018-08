Trams vertraagd na aanrijding in het centrum van Rotterdam

Op de Van Oldenbarneveltplaats in het centrum van Rotterdam is maandagmiddag een vrouw onder de tram gekomen. De verwondingen van de vrouw vallen mee, maar het ongeluk heeft er wel voor gezorgd dat flink wat trams moesten omrijden.

Het ongeluk gebeurde rond 16:00 uur door nog onbekende oorzaak. De vrouw was nog aanspreekbaar, zegt de politie. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk reden de tramlijnen 8 in beide richtingen, 20 in beide richtingen, 21 in beide richtingen, 23 in beide richtingen, 24 in beide richtingen en 25 een andere route. De stremming heeft een klein uurtje geduurd.