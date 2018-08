Deel dit artikel:











Drijvende koeien bekijken met Wereldhavendagen Eind 2018 zullen de eerste echte koeien er te vinden zijn.

Bezoekers van de Wereldhavendagen kunnen een voorproefje krijgen van de Floating Farm in de Merwehaven in Rotterdam: de eerste drijvende zuivelboerderij ter wereld. Koeien zijn er dan nog niet, maar het bezoekerscentrum is al wel open.

De Floating Farm wil op een diervriendelijke en duurzame manier vers voedsel leveren voor consumenten in de stad. Ook willen de initiatiefnemers bezoekers laten zien hoe het er aan toe gaat op een boerderij. Met de Wereldhavendagen is het bezoekerscentrum voor iedereen open. Normaal kunnen alleen groepen er op aanvraag terecht. Er gaan boottochten heen, maar met de fiets komen kan ook. De Floating Farm is open van 10:00 tot 18:00 uur. Wie echte koeien wil zien in de drijvende boerderij moet nog even wachten. In november is echt koeiegeloei te horen vanuit de Floating Farm, zo beloven de initiatiefnemers.