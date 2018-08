Rotterdamse Fenixloods ongeschikt voor bekroond virtual reality-kunstwerk

Rotterdam loopt een bekroond kunstwerk mis waarin mensen kunnen ervaren hoe het is om vluchteling te zijn. De virtual reality-installatie Carne y Arena van de Mexicaanse regisseur Alejandro González Iñárritu zou naar de Fenixloods komen. Maar die blijkt ongeschikt.

"Uit bouwtechnische en akoestische testen kwam naar voren dat de huidige staat van het gebouw Carne y Arena niet toelaat'', schrijft het Eye Filmmuseum in Amsterdam, dat het werk naar Nederland haalde.

De afgelopen tweeënhalve maand was de installatie te zien in Amsterdam. Nederland is het vijfde land ter wereld waar het kunstwerk is te zien na Frankrijk, Italië, Mexico en de Verenigde Staten.

Na de tentoonstelling in het Eye Filmmuseum zou de virtual reality-belevenis doorreizen naar Rotterdam. Daar zou de installatie te zien zijn van oktober tot en met februari. Maar dat gaat dus niet door.

Oscar

Carne y Arena biedt deelnemers een bijna zeven minuten durende interactieve ervaring en laat zien hoe het is om een vluchteling te zijn die de Mexicaans-Amerikaanse grens oversteekt. De Mexicaanse regisseur kreeg vorig jaar een speciale Oscar toegekend voor het project.

De Fenixloods op Katendrecht is tot 2020 een tijdelijk cultuurcentrum. Daarna wordt het historische havengebouw verbouwd tot een museum over landverhuizers; mensen die vanuit Rotterdam migreerden naar de VS.