Ouders in Rockanje bijgepraat over schimmelleed Basisschool De Zeewinde in Rockanje (Foto Google Streetview)

Ouders van kinderen in de middenbouw van basisschool De Zeewinde in Rockanje krijgen maandagavond meer informatie over de schimmel in de lokalen. Het bestuur van de school, de gemeente Westvoorne en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben een bijeenkomst georganiseerd in partycentrum De Merel.

De ouders krijgen te horen welke risico's aan de schimmels kleven. In de portocabins aan de Dwarsweg, waarin de groepen 3, 4 en 5 les krijgen, zit schimmel. Ouders klagen daar al langer over en vinden dat de school te weinig doet. Vorig schooljaar is er extra geventileerd en de vloerbedekking in twee lokalen vervangen. Maar dat heeft niet voor de gewenste verbetering gezorgd. Busvervoer

Dit weekend Dit weekend besloot de school de 130 kinderen van de groepen 3,4 en 5 vanaf woensdag tijdelijk onder te brengen in een voormalig schoolgebouw in Oostvoorne . Voor de leerlingen is busvervoer geregeld De kinderen die in de andere groepen van De Zeewinde zitten lopen geen gevaar door de schimmel. Zij komen niet in de portocabins.