Verbannen Boëtius vertrekt naar Mainz

Jean-Paul Boëtius vertrekt per direct bij Feyenoord. De buitenspeler maakt de overstap naar het Duitse FSV Mainz 05 dat uitkomt in de Bundesliga. De Rotterdammer tekent daar een contract tot de zomer van 2022.

De 24-jarige Boëtius kwam in de voorbereiding in opspraak bij Feyenoord omdat hij een training voor reservespelers weigerde na een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe. Daarna werd het jeugdproduct weer in genade aangenomen.

In de eerste competititiewedstrijd tegen De Graafschap pakte hij vervolgens een gele kaart, waarop hij besloot de scheidsrechter een cynisch applaus te geven. Hij ontvang daarom de rode kaart. Daarna werd Boëtius door trainer Giovanni van Bronckhorst buiten de selectie gelaten en gaf hij aan dat het voor hem een moeilijk verhaal werd.

In totaal speelde hij 136 officiële wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij 26 doelpunten maakte.

Nu vertrekt de aanvaller dus naar de Bundesliga waar hij met rugnummer vijf zal gaan spelen. Hoeveel Feyenoord krijgt voor de aanvaller is nog de vraag. Technisch directeur Martin van Geel op de clubwebsite van Feyenoord: ‘Feyenoord ontvangt een prima transfersom en Jean-Paul kan sportief de draad weer oppakken bij een mooie club uit de Bundesliga.'