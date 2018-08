Drie jaar cel geëist voor neersteken Rotterdammer

Een Delftenaar heeft drie jaar cel tegen zich horen eisen voor het neersteken van een 51-jarige man uit Rotterdam. Het slachtoffer zelf zou acht maanden de cel in moeten, vindt justitie. De Rotterdammer zou zich hebben schuldig gemaakt aan afpersing en verboden wapenbezit.

Aan de steekpartij op 2 oktober 2017 gaat een ruzie in de relationele sfeer vooraf. De man uit Delft is de ex van een 28-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel. Zij zegt dat ze nog geld van hem tegoed zou hebben.

Die maandagavond ging ze verhaal halen bij de Delftenaar. Ze nam de Rotterdammer mee, die een doorgeladen pistool bij zich had.

Negen keer gestoken

Toen ze zijn deur intrapten, kwam de ex naar buiten met een mes. De Rotterdammer liet hem zijn pistool zien. Daarop stak de Delftenaar hem negen keer, onder meer in zijn buik, onder zijn oksel, onder zijn oog en op zijn schedel.

De Rotterdammer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleefde de messteken op het nippertje. Justitie vindt daarom dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag, meldt Omroep West .

Ook de man uit Rotterdam heeft schuld, vindt de officier van justitie. Maar omdat hij de poging tot doodslag nauwelijks overleefde, eiste zij tegen hem een beperkte straf van acht maanden cel.

Voor de 28-jarige vrouw vroeg de officier om vrijspraak. De uitspraak van de rechtbank is over twee weken.