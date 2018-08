Schaken in FC Rijnmond: 'Vilhena heeft geen uitdaging meer bij Feyenoord'

Volgens oud-Feyenoorder Ruben Schaken kan het niet lang meer duren voordat Tonny Vilhena vertrekt bij Feyenoord. "Hij heeft geen uitdaging meer en zal snel een volgende stap moeten maken. Dat gaat alleen niet meer deze transferperiode gebeuren", aldus Schaken in de uitzending van FC Rijnmond.

De oud-buitenspeler ziet verder weinig positiefs in Sam Larsson, die tegen Heerenveen opnieuw niet wist te overtuigen. "Ik vond hem weer onopvallend, hij nam veel te weinig risico", gaat Schaken verder.

"Hij heeft echt een wondergoal of zoiets dergelijks nodig want zo wordt het een lastig verhaal voor hem. Ik had Larsson überhaupt niet gehaald als ik technisch directeur was geweest. Bij Feyenoord heeft hij zo'n andere rol als bij Heerenveen."

Schaken ziet Feyenoord nog niet meedoen om de titel. "Dan moet er echt wat veranderen, vooral achterin."

Bekijk hierboven heel de uitzending, waar het ook gaat over Excelsior en Sparta.