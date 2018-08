Lachgas? Zo leuk is het niet...

Lachgas blijft onder jongeren onverminderd populair. En gebruikers worden steeds jonger. Deskundigen maken zich zorgen. De effecten op de gezondheid zijn niet misselijk. En ook in het straatbeeld is het toegenomen gebruik goed te zien. Overal liggen capsules.

Jongeren inhaleren lachgas als een kortdurend roesmiddel. Ze gebruiken daarvoor een ballon die ze vullen met lachgas uit patronen die eigenlijk zijn bedoeld om slagroom uit een cilinder te kunnen spuiten.

De gebruikte cilinders kun je regelmatig in hoopjes op straat zien liggen. Daar stoort Eric Alblas uit Rotterdam-Zuid zich mateloos aan. Die ergernis ontstond ruim twee jaar geleden toen hij een dame op leeftijd zag uitglijden over een cilinder.

Eric: "Ze viel en brak haar heup. Dat vond ik zo erg, dat ik toen ben begonnen met mijn rondes. Vooral schippers zijn me dankbaar. Lachgas wordt vaak gebruikt aan de kade."

Statiegeld

Alblas zegt wekelijks gemiddeld zo'n 4000 patronen op te rapen. Als oplossing ziet hij het heffen van statiegeld op de verkoop van patronen. Liefst een paar tientjes per doos van vijftig. "Dat heeft als bijkomend voordeel dat het meteen te duur wordt voor de jongste gebruikers."

Brenda Riegman preventiemedewerker van GGZ-instelling Antes ziet het gebruik van lachgas nog steeds stijgen. "We zien het steeds meer, er wordt op steeds jongere leeftijd gebruikt. Uit onderzoekt blijkt dat ongeveer 5 procent van de jongeren gebruikt."

"Onder festivalgangers, bezoekers van evenementen en clubbezoekers gebruikt ongeveer de helft lachgas. Sommige zijn pas 15, maar we weten ook van 12- en 13-jarigen die lachgas nemen."

Gebruikers

Diederik en Dirk zijn niet hun echte namen, maar de twee Rotterdamse jongens willen wel vertellen over hun lachgasgebruik.

Diederik vertelt dat hij het voornamelijk op feestjes heeft gedaan. "Voornamelijk op techno muziek. Heel veel ratelende instrumenten, dat maakt het leuk. Het zorgt voor auditieve hallucinaties en een sterk echo-effect." Hij snapt het dan ook niet dat jongeren het buiten op de hoek van de straat gebruiken.

Dirk voelt het juist meer in zijn evenwichtsorgaan. Hij vergelijkt het met het gevoel als je te snel opstaat. ‘Je wordt dan licht in je hoofd en duizelig. Maar dat gevoel kan je reguleren door meer in te nemen.’

Gezondheidsrisico's

Wat denkt Dirk van de gezondheidsrisco’s van het gebruik van lachgas? “Vroeger had ik nooit het gevoel dat het schadelijk was, maar nu wel. Ik heb pas gehoord dat je longen ervan kunnen bevriezen."

Lachgasgebruik kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen van handen en voeten. Maar ook noemen gebruikers verwardheid, misselijkheid en de hunkering om opnieuw te gebruiken.

Het zijn vooral de hersenen die het lachgas moeten verduren zegt Coriene Catsman, kinderneuroloog van het Erasmus MC in Rotterdam. “Wanneer je inhaleert, komt het gemakkelijk in je lichaam, gemakkelijker dan zuurstof. Daar kun je zuurstofgebrek van krijgen en dat is niet goed voor het brein."

"Wanneer het lachgas wordt opgenomen in het brein dan kan dat zenuwbeschadiging geven, omdat het lachgas een hele specifieke vitamine blokkeert."

Extreem gebruik kan ernstige schade aan het ruggenmerg opleveren, zo waarschuwde revalidatie-arts Christof Smit eerder bij actualiteitenrubriek Nieuwsuur.

"We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd", aldus Smit.

Maatregelen

Het kabinet wil maatregelen nemen tegen het gebruik van lachgas. Er worden sinds begin dit jaar gesprekken gevoerd met bedrijven die lachgas verkopen om de verkoop aan minderjarigen aan banden te leggen.

Ook wil het kabinet dat leveranciers leeftijdgrenzen instellen en een maximum invoeren voor het aantal patronen dat per keer verkocht mag worden.