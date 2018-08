Sinclair Bischop over vertrek Boëtius: 'Beste oplossing voor beide partijen'

Jean-Paul Boëtius is vertrokken bij Feyenoord. De buitenspeler maakt de overstap naar het Duitse FSV Mainz 05. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop vindt het de beste oplossing voor beide partijen. "Hij kan een frisse start gaan maken bij een nieuwe en mooie club. Al heb ik wel de vraagtekens bij de club."

De Feyenoord-watcher twijfelt of Boëtius een basisplek kan afdwingen in Duitsland. "In het kampioensjaar van Feyenoord heeft Feyenoord tegen Mainz geoefend tijdens het trainingskamp in Marbella. En dan zie je dat Mainz niet met drie spitsen speelt. En hij is eigenlijk echt een buitenspeler.

Hij zal dan toch meer als linkermiddenvelder gebruikt worden in een soort 3-5-2-systeem. Zo is hij in Basel ook mislukt. Hij viel al snel buiten de selectie. De uitleg van de trainer was toen ook: hij moet nog veel leren als middenvelder, want we hebben geen buitenspelers. Zo scenario vrees ik voor hem. Hij zal veel moeten lopen en verdedigend werk moeten doen en als we eerlijk zijn, is dat niet de kracht van Boëtius."

Vervanger?

Bischop twijfelt of Feyenoord een vervanger zoals Elia kan halen. "Elia heeft wel wat opties wat ik begreep. Van in de woestijn en in Duitsland, zoals Eintracht Frankfurt. Hij zit niet lekker in zijn vel bij Başakşehir. Hij heeft het eerste jaar wel veel gespeeld, maar de laatste weken zag ik hem of niet bij de selectie of hij speelde niet. Maar hij heeft daar wel een riant salaris, dat kan Feyenoord niet betalen."

Feyenoord heeft nog wel wat opties in huis. "Toornstra kan voorin spelen. Hij is geen echte buitenspeler, maar in het verleden hebben we gezien dat Feyenoord vaker zo speelde. Larsson speelt op dit moment daar. De vraag is of Larsson het niveau gaat halen wat iedereen van hem had verwacht. Je hebt nog El Hankouri, en Sinisterra kan zowel rechts als links voorin spelen.

Maar als Feyenoord tegen een buitenkansje aanloopt dan zullen ze niet schromen om dat te doen. Maar ik denk niet dat ze bijvoorbeeld een Bryan Linssen zullen halen, ik kan me zo voorstellen dat Vitesse hoog in de boom gaat zitten."

