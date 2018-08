Mannen van HC Rotterdam beginnen seizoen vol optimisme

De hockeymannen van Rotterdam zijn zondag het seizoen begonnen. Dat dezen zij met een 2-1 overwinning op concurrent Amsterdam. En dat terwijl er een groot aantal basisspelers vertrok, waaronder Oranje-aanvoerder Seve van Ass.

Albert Kees Manenschijn denkt toch dat zijn ploeg mee kan doen om de prijzen. "Aan de andere kant zijn er een aantal spelers die belangrijk zijn in de organisatie er nog wel. Ik denk dat we het vrij snel voor elkaar moeten krijgen om met deze groep goed te spelen. Dan strijden we voor een play-off plek en daarna voor meer."

Bekijk hier heel het item over de mannen van HC Rotterdam. Wedstrijdbeelden: Ziggo Sport.