Sam Larsson even terug bij SC Heerenveen

Feyenoord won zondagmiddag met 5-3 van SC Heerenveen, de oude ploeg van Sam Larsson. De buitenspeler maakte vorige zomer de overstap naar Rotterdam en liet daar nog geen onuitwisbare indruk achter. Zondag was hij voor het eerst terug in Heerenveen, de plek waar hij naam maakte in Nederland.

Voor Larsson was het een dag waar hij vele oude bekenden zag, waaronder de supporters. Het verbaast de supporters niet dat Larsson nog niet helemaal uit de verf komt in Rotterdam. "Hij is een beetje makkelijk, dat was in zijn tijd hier ook wel. Hij had goede momenten en daar was iedereen heel enthousiast over. Maar er waren ook veel momenten dat hij niet uit de verf kwam."

Arjan de Boer voegt daar aan toe. "Het was een beetje een eigenzinnige jongen, deed alles op zijn eigen manier. Het was een grote meneer en zo gedroeg hij zich ook een beetje bij Heerenveen. Bij Feyenoord heb je meerdere groter meneren."

