Arrestaties na vondst gevaarlijke stoffen in Zwijndrecht Onderzoek naar verdachte stoffen in Zwijndrecht (Foto Jordy Nijenhuis) Verdachte stoffen in bestelwagens in Zwijndrecht (Foto Jordy Nijenhuis)

Op het IJsvogelplein in Zwijndrecht is maandagavond een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen gevonden. De nog onbekende chemicaliën zitten in tientallen jerrycans die in twee bestelauto's staan. Twee mannen die bezig waren om de vaten uit te laden zijn opgepakt.

Iemand had de mannen bezig gezien en sloeg alarm. Agenten konden de twee nog op het IJsvogelplein aanhouden. Politie en brandweer onderzoeken de stoffen samen. Getuigen zeggen dat er sprake is van zoutzuur en zwavelzuur, maar daarover kan de politie nog niets zeggen. Zolang het onderzoek loopt is het IJsvogelplein dicht. Volgens agenten op het plein kan het laat worden. Er wordt ook gezocht in een loods.