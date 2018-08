Feyenoord gaat om 27 september op bezoek bij VV Gemert voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Het duel zal om 20.45 uur gespeeld worden.

Of de wedstrijd op het terrein van Gemert gespeeld gaat worden, is nog de vraag. Er wordt onderzocht waar het best gespeeld kan worden.