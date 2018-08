Veel bekijks voor megajacht Lonian op weg naar Rotterdamse werf

De reis van het megajacht Lonian is maandag niet onopgemerkt gebleven in Rotterdam. Social media stroomden vol met plaatjes van de doorkomst van het 87 meter lange schip.

De Lonian vertrok zondag vanaf Koninklijke De Vries Scheepsbouw, onderdeel van Feadship in Aalsmeer. Het schip voer via het Groene Hart naar een werf in Rotterdam, zijn voorlopige eindbestemming.

Op de werf moet het megajacht worden voorzien van grotere buitenboord-elementen, zoals het roer en de propellers.

Als alles goed gaat, wordt het schip daarna naar de Noordzee gesleept voor een testvaart. Naar verluidt komt de eigenaar van het schip uit de Verenigde Staten. De bouw ervan zou zo'n 125 miljoen dollar kosten.

De Lonian is 87 meter lang en bijna 14 meter breed. Aan boord is ruimte voor zo'n veertien gasten en 27 medewerkers.