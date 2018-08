El Hankouri laat zich zien bij ruime winstpartij Jong Feyenoord

El Hankouri in De Kuip tegen Excelsior. Foto: ANP

Jong Feyenoord heeft maandagavond een ruime overwinning geboekt op Jong VVV/Helmond Sport. De ploeg van trainer Peter van den Berg won met 5-0. Dylan Vente maakte twee doelpunten, Mo El Hankouri, Yassin Ayoub en Sinisterra scoorden eenmaal.

Na tien minuten vond de beloftenploeg van Feyenoord al het doel. Mo El Hankouiri draaide naar binnen en schoot hard binnen. Niet veel later was het Dylan Vente die de voorsprong kon uitbreiden, na een voorzet van diezelfde El Hankouri.

De Marrokaanse aanvaller was sowieso op dreef. Hij lag namelijk ook aan de basis van de derde treffer van Feyenoord. Dit keer was Yassin Ayoub de afmaker: 3-0. Dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft kon Jong Feyenoord nog twee goals maken. Dylan Vente maakte zijn tweede en Luis Sinisterra schoot vanaf de rand van het strafschopgebied een vrije trap binnen.