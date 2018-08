Vertrekkend burgemeester Salet laat Nissewaard dichtregels na

Scheidend burgemeester Mirjam Salet (66) van de gemeente Nissewaard heeft een bijzonder afscheidscadeau in gedachten. Ze wil dichtregels nalaten op gebouwen in haar gemeente. Het gaat om poëzie van Jan Campert en Augusta Peaux.

Salet is een groot liefhebber van poëzie. En ze geniet van de kunst die op meerdere plekken in de gemeente is te zien, zegt ze in een gesprek met RTV Rijnmond. Dus hoefde ze niet lang na te denken toen het over een afscheidscadeau ging.

"Ik wil bij mijn afscheid liever geen bonnen, bloemen of cadeautjes. Liever heb ik dat mensen dat geld doneren.

Daarvan wil ik op twee plaatsen in de gemeente dichtregels laten aanbrengen."

"Ik vind het wel mooi om van dichters die in onze gemeente geboren zijn een paar regels na te laten. Het gaat om Augusta Peaux (1859-1944), die geboren is in Simonshaven, waar haar vader predikant was. En om Jan Campert (1902-1943), die in Spijkenisse is geboren.

Welke regels van de twee dichters worden vereeuwigd en op welke plek, onthult Salet donderdag tijdens haar afscheidsreceptie in Theater de Stoep.

Carrière

Salet is 25 jaar burgemeester geweest. Ze begon haar carrière in 's-Gravendeel. Daarna vertrok ze naar Hoogezand-Sappemeer. Ze was daar nog maar net herbenoemd toen ze verkaste naar Spijkenisse.

Vanaf 2015 is ze burgemeester van Nissewaard, de fusiegemeente van Spijkenisse en Bernisse. "Een bijzonder moment", oordeelt Salet.

Niet alleen de fusie zal haar bij blijven. Ook de periode dat het Ruwaard van Puttenziekenhuis failliet ging, herinnert ze zich goed. "Dat was een moment waarop je ziet dat de voorzieningen in je gemeente onder druk staan."