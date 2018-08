Neptunus moet diep gaan voor overwinning tegen Twins

Curaçao Neptunus heeft maandag in de play-offs van de honkbal hoofdklasse de wedstrijd tegen De Glaskoning Twins in winst omgezet. In Rotterdam won de ploeg van Ronald Jaarsma in tien innings met 6-3.

In de eerste inning gingen de bezoekers uit Oosterhout goed van start. Zij kwamen op een 0-3 voorsprong.

In de derde inning zette Neptunus de inhaalrace in. De Rotterdammers maakten 3-1, gevolgd door de 3-2 in vierde inning en de gelijkmaker in de zesde inning.

Die stand bleef de volgende innings op het bord staan, waardoor er een tiende inning gespeeld moest worden. Dankzij een walkoff homerun (een homerun die de wedstrijd eindigt) van Quintin de Cuba, won Neptunus de wedstrijd alsnog.

Trainer Ronald Jaarsma was na afloop blij. "De ploeg is scherp en op de goede weg. Vandaag wel even diep moeten gaan in de pitching, maar we zullen zorgen dat we donderdag weer scherp en vers zijn. Als we aankomend weekend goed doorkomen, kan de finale een feit zijn. Dus daar gaan we alles aan doen."

Donderdag speelt de ploeg van Jaarsma een alweer thuiswedstrijd tegen HCAW. Zaterdag gaan beide ploegen op herhaling in Bussum. Op zondag sluiten de ploegen hun drieluik af met een wedstrijd in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam.