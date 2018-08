Dordtse gevangenen werkten ook met gevaarlijke chroom-6

Ook in de gevangenis van Dordrecht hebben gedetineerden gewerkt met hout waarin de giftige stof chroom-6 is verwerkt. Dat bevestigt het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In juli van dit jaar werd het houtbewerken door gevangenen in verschillende gevangenissen gestopt, maar niet in Dordrecht. Een maand later gebeurde dat wel.

Volgens het ministerie omdat bij een eerste controle geen chroom-6 werd aangetroffen. Toen bij een andere gevangenis in hout van dezelfde leverancier wel chroom werd aangetroffen, is het hout in Dordtse gevangenis opnieuw gecontroleerd.

Het houtbewerken in gevangenissen is een vrijetijdsbesteding. Tot nu toe hebben een oud-cipier en een ex-gevangene zicht gemeld met klachten, laat een woordvoerder weten.

Hout wordt soms geïmpregneerd met chroom-6 zodat het minder snel verrot. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in houten speeltoestellen en picknicktafels.