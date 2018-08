Open Museapleziervertier- kwartiervrindenzondaag

Aan publieke belangstelling geen gebrek tijdens de MuseumVrinden-zondaag in het geanimeerde edoch toch nog steeds ietwat rommelige Rotterdamse Musea- herverbouwkwartier.

Vooral de Kunsthal met de kwart eeuw Victor & Rolf overzichtsexhibitie, het belendende doodleuke Natuur Historisch en de Boymans toren-expo waren flink in trek.

Bij de geanimeerde drukte in de drie toonaangevende, gevarieerdere en daardoor publicitair handiger op de publieke nieuwsgierigheid inspelende musea in het park, staken wat de animo betrof, het Nieuwe Instituut en het ietwat saaie Chabotmuseum met hun Dissident Gardens en doorlopende tentoonstellingen enigzins schril bij de rest af.

Het streefgetal van 500 bezoekers werd hoedanook ruimschoots overschreden, waardoor de organisatie van dit open zondag-festigevalletje tevreden kunnen terugkijken op hun geslaagde initiatief en succesvolle traditie in wording.

Connecting Scents van GeurAmbassadeur Claudia de Vos in het NatHist sprak vluchtige Vlogger Jack F Kerklaan het meest tot de verbeelding met haar grappige Neusbrief-reukmeuk en andere Aristoteles-afgeleide kijken, loeren, proeven, en in geuren- en kleurenmeuren betasten qua wederwaardige tuigelijkheidszin.

Zelfs Victor voelde zich zonder Rolf geroepen om de zondagsrust te laten voor wat het was en zich in de Kunsthal te melden bij de razenddazende lifestylereporter van dienst Jack F Kerklaan die even kortweg wilde sparren over zijn kunst-, modekitsch en rebelse romantiek-beleven om het even.......