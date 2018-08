Van Maas tot kraan: mosselen waarschuwen voor slechte waterkwaliteit

Deel dit artikel:











Water. Niets is deze zomer zoveel besproken als dat. Door de droogte ging het vooral over kwantiteit, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? Verslaggever Thijs Blom gaat de hele week op pad met drinkwaterbedrijf Evides. Maandag was hij bij spaarbekken De Gijster in de Biesbosch.

Lees ook: Van Maas tot kraan: spaarbekken De Gijster Tijdens een maandenlang verblijf in spaarbekkens, waarin de natuur het water al een beetje zuivert, worden talloze monsters van het Maaswater genomen. Die worden gecontroleerd door Aqualab Zuid, een onafhankelijk laboratorium. Naast watervlooien blijken daarin ook kleine mosselen een rol te spelen. "Als er iets mis is met het water blijven de mosselen gesloten. Via sensors wordt dat opgemerkt en dan slaat de computer alarm", zegt hydrobioloog Ad Kuijpers. Het lab controleert het water bij elke stap in het proces. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van planten en dieren. Met die informatie kan Evides z'n zuiveringsproces aan veranderende omstandigheden aanpassen. Als aan alle kwaliteitseisen voldaan is, wordt het water uit het bekken Petrusplaat in ondergrondse, manshoge leidingen naar de zuiveringsinstallaties van Evides gepompt. Woensdag nemen we een kijkje op de zuiveringsinstallatie Beerenplaat, bij Spijkenisse. Onze verslaggever volgt het water van de Maas tot de kraan. Evides maakt drinkwater voor 2,5 miljoen mensen in het zuidwesten van ons land, waaronder het grootste deel van onze regio. Van dat water komt 80 procent uit de Maas.