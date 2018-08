Deel dit artikel:











Rotterdam Centraal Station zucht onder fietsdrukte

Het is druk in de fietsenstalling onder station Rotterdam Centraal. Te druk. Daarom mogen fietsers per 1 september hun fiets nog maar veertien dagen in de stalling parkeren, in plaats van 28 dagen. Er hangt een waarschuwing bij de stalling.

"Zo kunnen meer mensen gebruik maken van de stalling, het is echt nodig", zegt Brigitte Moratis van Stadsbeheer. Er zijn borden neergezet en alle fietsen hebben een labeltje gekregen met de mededeling. "Het is geen fietsenopslag, het is een fietsenstalling", benadrukt Moratis. Stadsbeheer laat dagelijks fietsen verwijderen die er langer dan 28 dagen staan. Deze ochtend zijn het er een paar, op andere dagen soms wel vijftig. "Ik zag de waarschuwing vanochtend. Dan moet ik in de vakantie mijn fiets op de stalling bij het Erasmus MC laten staan", zegt een medewerker van het Erasmus MC. "In het Erasmus roepen ze hetzelfde, dus waar moet je dan met je fiets naartoe?" Desirée Schouten van de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente is bezig met het uitbreiden van de fietsenstallingen rond het station. "We hebben nu 400 plekken aan de onbewaakte stalling toegevoegd. We zijn aan het onderzoeken of we aan de noordzijde plekken kunnen toevoegen." Er zijn ruim 5 duizend fietsplekken in de fietsenstalling onder het centraal station. Aan de noordkant van het station is plek voor ruim 1700 fietsen.