Pabo steeds populairder bij carrièreswitchers

Er is grote belangstelling voor de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs in Rotterdam en Dordrecht. Met name carrièreswitchers en zij-instromers kiezen voor een opleiding aan de pabo. De opleiding wordt extra aantrekkelijk gemaakt door een subsidie.

Zij-instromers zijn volwassenen die een hbo-diploma hebben in een andere richting dan het onderwijs. Zij kunnen leren en werken combineren. Dat betekent dat ze tijdens hun studie aan de pabo al aan het werk gaan bij een basisschool.

Zo heeft Rachel Berkenveld eerst de opleiding Media en Entertainment Management van Inholland gevolgd. "Ik wilde altijd al voor de klas staan. Toen ik hoorde van deze mogelijkheid dacht ik, laat ik het gewoon proberen."

Verdubbeling

Drie hogescholen in de regio bieden de opleiding tot leerkracht aan: Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool. Sinds dit schooljaar is er bij alle opleidingen de mogelijkheid om als zij-instromer in te schrijven. Thomas More bood die mogelijkheid voorgaande jaren ook al aan en ziet nu een bijna-verdubbeling van de inschrijvers: vorig jaar 18, dit jaar 30. Daarnaast groeit de tweejarige deeltijdopleiding voor mensen die al in het bezit zijn van een hbo-diploma in een andere richting.

Ook bij Inholland in Rotterdam en Dordrecht is er veel belangstelling van carrièreswitchers. Er hebben zich 24 zij-instromers gemeld. Inholland biedt sinds dit schooljaar een flexibele duale variant aan die bedoeld is voor mensen met een hbo- of universitair diploma. Het verschil met zij-instromers is dat deze groep studenten niet direct voor de klas komt te staan. In Rotterdam hebben zich 49 belangstellenden voor die variant gemeld, in Dordrecht 42.

mbo

De Hogeschool Rotterdam ziet vooral het aantal deeltijd-studenten stijgen. Vorig jaar waren dat er 58, dit jaar 72. Daarnaast is het speciale doorstroomprogramma dat de drie hogescholen aanbieden voor mbo’ers populair. Een nieuw traject van een half jaar dat is gericht op studenten die moeite hebben met de toelatingstoetsen van de pabo en door de drie Rotterdamse pabo's samen wordt verzorgd. Na het traject kunnen ze doorstromen naar het hbo. Bij de Hogeschool Rotterdam is in februari een groep van 56 studenten met dit programma gestart.

Voorlopige cijfers

De woordvoerders van de opleidingen benadrukken dat het om voorlopige cijfers gaat. Sommige studenten schrijven zich voor meerdere opleidingen tegelijk in en kunnen nog een andere keuze maken. Anderen moeten de toelatingstoetsen nog halen. In de praktijk blijkt ongeveer twintig procent te zakken voor de toetsen. Eind augustus zijn de uitslagen van de toetsen bekend.

Subsidie

Uit cijfers blijkt een groeiende interesse voor een baan in het onderwijs, met name van mensen die een carrièreswitch willen maken. Al jaren wordt er gewaarschuwd voor een tekort aan leerkrachten, omdat veel meesters en juffen binnenkort met pensioen gaan. Het rijk subsidieert de opleidingen van de studenten met twintigduizend euro per zij-instromer.