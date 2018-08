Deel dit artikel:











Nijhuis fluit Feyenoord-NAC Bas Nijhuis. Foto Erwin Spek (ANP)

Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter van het thuisduel van Feyenoord met NAC. De Twentse arbiter zet de eredivisiewedstrijd in De Kuip zondag om 16:45 uur in gang.

Excelsior krijgt in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag te maken met Kevin Blom. Dat duel begint zaterdag om 19:45 uur in het Van Dongen & De Roo stadion. De voetbalbond maakte ook de arbitrage voor de Keuken Kampioen Divisie bekend.Richard Martens fluit NEC - FC Dordrecht en Erwin Blank leidt RKC - Sparta. Beide duels beginnen vrijdag om 20.00 uur. Uiteraard zijn alle wedstrijd live te volgen via RTV Rijnmond. Wil je zelf naar De Kuip? Kijk dan even op onze Facebook-pagina . Daar geven we kaarten weg voor Feyenoord-NAC.