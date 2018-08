Deel dit artikel:











Man in gezicht gesneden met een scherf in Feijenoord

Aan de Oostendamstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord is dinsdagochtend een man in zijn gezicht gesneden. Hij is behandeld in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed.

Vermoedelijk kennen het slachtoffer en de dader elkaar en is het steekincident in de woning het resultaat van een uit de hand gelopen ruzie. Er zou zijn gestoken met een 'scherf-voorwerp'. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden.