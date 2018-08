Deel dit artikel:











Excelsior, Sparta en FC Dordrecht bekeren op dinsdag 25 september KNVB Beker

Excelsior, Sparta en FC Dordrecht zullen op dinsdag 25 september uitkomen in de eerste ronde van de KNVB Beker. Eerder werd al bekend dat Feyenoord twee dagen later uit zal komen. De huidige bekerwinnaar trapt om 20:45 uur af in en tegen Gemert.

Voor Excelsior wacht op dinsdag 25 september om 20:45 uur de thuiswedstrijd tegen eerstedivisionist NEC. Eerder op de avond, om 19:45 uur komen Sparta en FC Dordrecht in actie. Sparta reist af naar de amateurs van Noordwijk en FC Dordrecht moet uit naar competitiegenoot Almere City. Excelsior Maassluis - PSV

Tweede divisionist Excelsior Maassluis ontvangt op woensdag 26 september landskampioen PSV. Dat duel staat gepland om 18:30 uur. Later op avond (19:45 uur) speelt ASWH, uitkomend in de derde divisie zaterdag, het bekerduel met competitiegenoot Eemdijk.