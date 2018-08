Gunvor stelt bouw nieuwe fabriek uit

Gunvor aan de Moezelweg in de Europoort - Foto: Google Streetview

Gunvor heeft de plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek in de Rotterdamse haven stopgezet. Ook investeringen van honderden miljoenen euro's worden opgeschort. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf in Zwitserland, naar aanleiding van een publicatie in het FD.

Gunvor had plannen om in Rotterdam een nieuwe fabriek voor schone scheepsbrandstoffen te bouwen. Maar uit nader onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is voor het project Goliath. En dat geld moet dus van een andere investeerder komen.

''De businesscase begrijp ik'', zegt Egbert Schellenberg van FNV, ''maar de investering is wel nodig om de fabriek in de Europoort te laten overleven.''

''We willen onze plannen goed uitvoeren'', zegt een woordvoerder van Gunvor in Zwitserland. ''We hebben meer tijd nodig om ze voor te bereiden.''

''Gunvor heeft al veel geld in de raffinaderij gestopt om het proces te verbeteren'', vervolgt de woordvoerder. ''Het proces verloopt effectiever dan voorheen.''

Opjagen

Andere bedrijven, zoals Shell en Exxon, hebben al geïnvesteerd in hun fabrieken als voor 2020 de stookolie nog schoner moet worden geproduceerd. ''Wij bepalen ons eigen moment'', zegt de woordvoerder. ''We laten ons niet in de kaarten kijken en ook niet opjagen door wat andere bedrijven doen.''

Bij Gunvor Petroleum Rotterdam werken 275 mensen.