Overvaller trekt vrouw uit bed in Ridderkerk

Een 35-jarige vrouw uit Ridderkerk werd in de nacht van maandag op dinsdag door een man uit bed trok getrokken. De overvaller wilde geld.

De man kwam rond 04.30 uur de woning van de vrouw in een flat aan de Ringdijk binnen. Hij had de ruit van de woonkamer ingeslagen. De politie vermoedt dat de man hulp heeft gehad van een andere man, want de woonkamer ligt op zo'n 2,5 meter hoogte.

De Ridderkerkse lag te slapen toen de man haar slaapkamer binnendrong. Hij trok haar uit bed en eiste geld. De overvaller ging er met een ketting, wat geld en een bankpas vandoor. Hij vluchtte via de voordeur van de woning en de hal van de flat. Daarna ging zijn tocht richting Ridderkerk.

Het slachtoffer raakte niet gewond. De forensische opsporing stelde sporen en camerabeelden veilig.