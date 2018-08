Dordrecht wil dat maneges paardenpoep op straat opruimen

De gemeente Dordrecht is de overlast van paardenpoep op fietspaden zat. Daarom zijn er nu gesprekken met paardenmaneges in de omgeving. Dat meldt RTV Dordrecht.

Hondenbezitters moeten de hondenpoep wel netjes opruimen, maar paardeneigenaren zijn dat niet verplicht. Paardenbezitters zijn dus niet in overtreding als zij de poep laten liggen. Toch hoopt de gemeente dat maneges de uitwerpselen voortaan uit fatsoen zullen opruimen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is een boete zoals bij hondenpoep om een aantal redenen lastiger. Ten eerste is het moeilijk direct op te ruimen als je op een paard zit. Ook is paardenpoep minder schadelijk voor het milieu, omdat paarden graseters zijn.

Daarnaast zegt de woordvoerder dat een aantal manegehouders zelf al veel doet om de overlast te beperken. Ze lopen bijvoorbeeld gereden rondjes na om eventuele uitwerpselen op te ruimen.