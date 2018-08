Onbekend beeldmateriaal van Rotterdam in WOII gevonden

Er zijn bijzondere beelden gevonden van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amateurfilmer Jan Jurling heeft ze gemaakt. Hij werkte destijds bij een fabriek op de Vondelingenplaat bij Pernis.

Jurling (Den Haag, 14 oktober 1912) maakte tijdens de hele oorlog beelden, van de mobilisatie in 1939 tot en met de bevrijdingsfeesten in Hoogvliet. Op 8 mei 1945 vierden de inwoners van Hoogvliet op de Dorpsstraat feest (video).

Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 NU heeft de beelden gekregen van zijn collega's van het Museon in Den Haag. Die hadden tien flilmblikken gekregen van Jurlings dochter.

Er bleken ook Rotterdamse beelden bij te zijn. Filmmaker en autoriteit op het gebied van Rotterdamse oorlogsfoto's en -video Joop de Jong zag direct de waarde van het materiaal. Hij gaat er een documentaire van maken, die later in Museum Rotterdam te zien zal zijn.

Camera als dagboek

Jan Edgar Valentijn Jurling was een gepassioneerd filmmaker. Hij gebruikte zijn camera als dagboek over zijn werk, familie en opvallende gebeurtenissen in zijn omgeving. De films die hij maakte, vertoonde hij thuis in de woonkamer.

Jurling woonde in het Van Stolkpark in Scheveningen. “Het zijn kastelen die daar staan”, zegt Van der Hoeven over de Haagse villawijk. Gedwongen door de bouw van de Atlanticwall verhuisde Jurling eind 1942 met zijn gezin naar een conciërgewoning op het terrein van de Fabriek van Chemische Producten Vondelingenplaat (FvCPV).

“Op de beelden zie je ook dat het een grote stap was van de villa naar een conciërgewoning. De kasten staan bijna op elkaar gestapeld”, zegt Van der Hoeven. Vanuit de nieuwe woonplek ging hij verder met filmen.

Filmverbod

“Het was ondertussen wel oorlog en filmen en fotograferen waren ten strengste verboden.” Met veel lef maakte hij zijn beelden in bezettingstijd. Jurling schoot onder meer beelden van de verwoestingen in het centrum van Rotterdam. “Direct na 14 mei, bewegende beelden, het is echt uniek.”

Ook filmde hij Duitse oorlogsschepen op de Nieuwe Waterweg en en het opblazen door de bezetters van olietanks bij Pakhuis Meesteren in 1944. “Toen ik naar die beelden keek, dacht ik parachutes te zien, maar het waren de deksels van die enorme tanks. Ze dwarrelden als parachutes naar beneden”, vertelt Van der Hoeven.

De documentaire die Joop de Jong aan het maken is met de beelden Jan Jurling, is eind van het jaar te zien in een tentoonstelling in Museum Rotterdam in het Timmerhuis. Johan van der Hoeven heeft bijpassende collectiestukken uitgezocht.