Minder wapens aangetroffen bij fouilleeracties Rotterdam Een fouilleeractie van de politie (archief)

De politie Rotterdam heeft in 2017 minder wapens in beslag genomen bij het preventief fouilleren op straat dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Preventief Fouilleren, die burgemeester Aboutaleb met de gemeenteraad heeft gedeeld.

Vorig jaar werden 8 vuurwapens en 147 steekwapens in beslag genomen tegenover 16 vuurwapens en 236 steekwapens in 2016. Wel werden er meer personen gefouilleerd op straat en meer auto's gecontroleerd. De politie mag in vijf zogenoemde risicogebieden preventief fouilleren. Dat zijn Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, het Centrum en Delfshaven. Ook is er gefouilleerd in Kralingen tijdens de wedstrijd Excelsior - Feyenoord op 7 mei 2017. Uit een enquête van de gemeente blijkt dat driekwart van de ondervraagden 'geen moeite' heeft met de maatregel preventief fouilleren. Veertien procent geeft aan wel moeite te hebben met de maatregel. De politie kreeg in 2017 zes klachten vanwege een fouillering. Burgemeester Aboutaleb concludeert hieruit dat het middel zorgvuldiger, gerichter en efficiënter is ingezet dan in vorige jaren. Volgens hem heeft de toename van het aantal gefouilleerde personen en gecontroleerde auto's op straat geleid tot de daling in het aantal gevonden wapens.