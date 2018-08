Douane en politie vinden niets illegaals bij ECT

De grootscheepse controle maandagochtend bij ECT op de Maasvlakte heeft niets opgeleverd. Politie en douane zochten naar drugs of andere verboden goederen, maar die zijn niet gevonden, zegt een woordvoerder van de fiscale opsporingsdienst FIOD.

Getuigen vertelden maandag tegen RTV Rijnmond dat politie en douane met meerdere wagens het terrein van ECT kwamen oprijden. Tientallen medewerkers doorzochten steekproefsgewijs diverse vrachtwagens.

De controle duurde drie uur. Er is tijdens de actie niemand opgepakt.