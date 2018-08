Huis en twee schuren in Brielle dicht na vondst wietplantage

Burgemeester Rensen van Brielle heeft in de polder rond de vestingstad een huis en twee schuren tijdelijk gesloten na de vondst van een hennepkwekerij. Het huis blijft drie maanden op slot en de schuren een half jaar.

In het huis en de schuren in de polder van Brielle zijn in totaal 750 wietplantjes gevonden. In verband met de hennepkwekerij is één verdachte aangehouden.

De gemeente Brielle zegt dat de plantage onmiddellijk is ontmanteld. Er zou sprake zijn geweest van ernstig brandgevaar voor de omgeving.

Het is voor de derde keer sinds vorig jaar zomer dat de burgemeester van Brielle panden sluit na de vondst van een wietplantage. In juli 2017 is de wet aangescherpt, waardoor burgemeesters strenger kunnen optreden tegen panden waar sprake is van de productie van drugs of de handel erin.