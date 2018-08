Voetbalclubs op Zuid verder in het nauw door slecht veld

De voetbalclubs Egelantier Boys en FC Pretoria Rotterdam komen steeds verder in de problemen nu er ook in september niet gevoetbald mag worden op het complex van clubs aan de Schulpweg. "Er staat nog 35 euro op de rekening."

Vanwege de aanhoudende droogte besloot het Sportbedrijf Rotterdam begin augustus dat er voorlopig niet gevoetbald mocht worden op de natuurgrasvelden in de stad. Inmiddels zijn bijna alle velden weer bespeelbaar, maar dat geldt niet voor Egelantier Boys en FC Pretoria Rotterdam.

Geen omzet

"Het veld is nog zeker een maand onbespeelbaar", zegt Boyke Rasoelbaks van FC Pretoria Rotterdam. "Er zijn geen trainingen, geen wedstrijden, niets. We draaien al weken geen omzet in de kantine."

De Egelantier Boys en FC Pretoria Rotterdam delen samen een complex. Ze hebben de reserves geïnvesteerd in de verbouwing van de kleedlokalen. De omzet in de kantine vormt volgens de clubs nu een noodzakelijke bron van inkomsten.

Donaties

Begin augustus trokken de clubs al aan de bel over het probleem. Sindsdien zijn de penningmeesters van de clubs druk met het zoeken naar oplossingen.

LEES OOK: https://www.rijnmond.nl/nieuws/171629/Voetbalclubs-kunnen-hoofd-niet-boven-water-houden-door-droogte

"We vragen onze leden om een eenmalige bijdrage van 100 euro", vervolgt Rasoelbaks. "Inmiddels is er al een aantal donaties binnen, dus ik heb goede hoop dat we de maand september in ieder geval kunnen doorkomen. Laten we hopen dat het veld in oktober dan weer bespeelbaar is."

Opzeggen lidmaatschap

De penningmeester van Egelantier Boys gaat niet met pet rond bij de leden van zijn club. "Veel van onze leden hebben al moeite met het ophoesten van de contributie", vertelt Jaap Wildschut. "Dan kan ik ze niet om nog een extra bedrag vragen."

"Ik ben druk bezig met het zoeken naar sponsoren in het bedrijfsleven", vervolgt Wildschut. "Ook hoop ik dat de gemeente ons kan ondersteunen."

Bij FC Pretoria R hebben inmiddels meerdere spelers het lidmaatschap opgezegd, omdat er nog niet gevoetbald kan worden. "De kans is groot dat er nog meer vertrekken", zegt Rasoelbaks. "Het is dramatisch."