VVD: onderzoek naar slavernijverleden Rotterdam is 'onwenselijk'

De VVD-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad zet vraagtekens bij het onderzoek naar het slavernijverleden dat de gemeente Rotterdam laat uitvoeren.

"Geen enkele Rotterdammer die vandaag leeft, heeft part noch deel gehad aan de slavernij", schrijft raadslid Tim Versnel. Wat lost dit onderzoek op en waar is men op uit, zijn volgens Versnel vragen die leven in Rotterdam.

Rotterdam is de eerste stad die zijn koloniale verleden grondig laat onderzoeken. Dit onderzoek wordt gedaan door het Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden. Over twee jaar worden de resultaten verwacht.

Het onderzoek komt er na een motie van voormalig PvdA-raadslid Peggy Wijntuin. Leefbaar Rotterdam en VVD stemden toen tegen.

Versnel wil nu de volledige onderzoeksopzet zien, omdat hij bang is dat die te subjectief is. "In het artikel in Trouw staat dat de onderzoekers de stad in gaan om met actieve Rotterdammers te praten. Dat laat te veel ruimte voor subjectiviteit."