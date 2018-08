Dordtse wethouder: snel af van gehate pollers

Het stadsbestuur van Dordrecht belooft haast te maken met de afschaffing van de gehate pollers in de binnenstad. Wethouder Rik van der Linden wil binnen enkele maanden een voorstel naar de gemeenteraad sturen.

Dat is geen moment te vroeg, vinden de winkeliers in de binnenstad. De gehate paaltjes die de grond uitkomen om de straten autoluw te houden zorgen voor veel schade en oponthoud.

De gemeente heeft in het eerste half jaar 13 ongelukken met pollers geteld, 3 meer dan in heel vorig jaar. Maar de eigenaresse van een feestwinkel ziet het bijna dagelijks misgaan bij de poller in de Visstraat.

Ze vertelt dat het vaak gebeurt dat er één auto over de poller is gereden en dat de automobilist erachter denkt dat-ie zonder wachten ook kan doorrijden. Maar dan komt onverbiddelijk de poller omhoog.

Camerasysteem

De coalitie van Beter voor Dordt, CDA, VVD en CU/SGP erkent de problemen. Al bij het aantreden spraken de partijen af dat de pollers zouden verdwijnen. In plaats daarvan zou er een camerasysteem moeten komen, vinden de partijen.

De camera's moeten registreren wie door mag rijden en wie niet. Wie onbevoegd de stad binnenrijdt, krijgt een bon thuisgestuurd.

De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen over de komst van de camera's. Het is voor Van der Linden geen optie om, tot het besluit is genomen, de pollers zo lang uit te schakelen.

"We hebben een mooie historische binnenstad en dat willen we graag zo houden. De pollers zijn nodig auto's uit de straten te houden. Als er teveel verkeer is, kan er schade ontstaan aan de kwetsbare gebouwen in de stad."