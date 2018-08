Meester Rob over cultuurshock: Zuid andere koek dan Groene Hart

Rob Nieuwenhuis (56) kon een mooie regeling treffen in aanloop naar zijn pensioen, maar staat vanwege het lerarentekort nu toch weer voor klas. Het afgelopen jaar verhuisde hij vanuit het Groene Hart naar Rotterdam-Zuid. "Ik ben geschrokken."

Vijf vragen aan Meester Rob over zijn opmerkelijke overstap.

Hoe bevalt het leven in de grote stad?

"Ik ben wel even geschrokken. Al snel werd mijn auto voor de deur gestolen. Ook werd verderop in de wijk een hennepkwekerij ontmanteld en is er een huis ontruimd waar een illegale hoerentent was gevestigd. Maar dat maakt het ook levendig. Haha!"

Hoe is het verschil tussen de leerlingen in beide gebieden?

"Natuurlijk merk je een verschil tussen arm en rijk. Hier zijn kinderen veel meer bekend met het leven van de straat. Dat is in het Groene Hart wel anders. Daar zijn kinderen veel meer verwend."

Je bent opgegroeid in Vreewijk. Hoe is het veranderd?

"Het mooie, zachte Vreewijk is veel harder geworden. Vroeger stonden er overal heggen. Nu heeft iedereen een schutting geplaatst. Het is allemaal wat meer afgeschermd."

Wat heeft je positief verrast?

"Aan de andere kant is er ook veel samenhang in de wijk. Mijn achterbuurvrouw organiseert regelmatig buurtfeestjes. Dan komt iedereen samen en wordt er veel gelachen!"

Het Groene Hart of Vreewijk?

"Beide plekken zijn me even lief. Maar mijn toekomst ligt in Rotterdam."

