Deel dit artikel:











Bassie breekbaar maar nog vol branie: 'Altijd blijven lachen' Clown Bassie houdt de moed erin: altijd blijven lachen! (foto: Ronald van Oudheusden)

Het gaat beter en beter met Bas van Toor. De 82-jarige Vlaardinger hoopt door revalidatie thuis steeds meer de oude te worden. Zijn vrouw Coby is de redding: "In zo'n situatie is een goed huwelijk een must", zegt Bassie emotioneel.

In 2016 begon het medische circus met een longontsteking. Daarna volgden meer aandoeningen waaronder een auto-immuunziekte, een aangezichtsverlamming, uitval in de benen, een beroerte en complicaties na een halsslagaderoperatie. "Ik kwam bij tijdens de operatie en zag Jezus aan de muur hangen, ik dacht dat hij me kwam halen", vertelt Bassie. In zijn aangepaste Vlaardingse woning hapt Bas een stuk taart naar binnen. "Vooral zoetigheid gaat er goed in", lacht Bassie. "Ik heb ook een vrouw die goed kan koken", zegt hij terwijl hij liefdevol naar echtgenote Coby kijkt. Praten gaat nog wat lastig, maar de gewezen clown krijgt logopedie. Sterker nog, hij heeft nog allerlei plannen. "Daar kan ik nu nog niets over zeggen", lacht hij geheimzinnig tussen het vertellen van enkele moppen door. Fanmail

Bassie is erg dankbaar voor alle post die hij van fans heeft gekregen in de afgelopen periode van medisch getob. "Daar heb ik echt heel veel steun aan gehad. Hartstikke bedankt allemaal en blijven lachen, hè", besluit Bassie. Bassie is erg dankbaar voor alle post die hij van fans heeft gekregen in de afgelopen periode van medisch getob. "Daar heb ik echt heel veel steun aan gehad. Hartstikke bedankt allemaal en blijven lachen, hè", besluit Bassie. Wil jij Bassie een hart onder de riem steken in de komende maanden van revalidatie, stuur dan een kaart naar RTV Rijnmond, t.a.v. Bassie, Postbus 1515, 3000 BM in Rotterdam. We zullen alle post bij Bassie in Vlaardingen afleveren.