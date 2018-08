Initiatiefnemers sportcomplex Maassluis over tegenstanders: 'Ga de dialoog aan'

Initiatiefnemers Gerrit Malipaard en oud-Feyenoorddirecteur Eric Gudde willen graag dat er een multifunctioneel nieuw sportcomplex komt in Maassluis. Daarvan zouden meerdere sportverenigingen samen gebruik kunnen maken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Tegenstanders stapten naar de pers omdat zij de plannen voor een nieuw sportcomplex niet zien zitten. Dinsdagavond was er een informatieavond om de clubs bij te praten.

"Het is nog een visie, er ligt nog niets vast", begint Gerrit Malipaard. "Maar ik heb veel positieve reacties gehoord vanavond. Zeker omdat er vaak al twintig of dertig jaar niet in sportaccommodaties is geïnvesteerd. Hier en daar staat de schimmel op het plafond."

"Er zijn ook clubs met een negatieve mening, omdat zij mogelijk niet willen verhuizen van hun huidige locatie. Ik vind het jammer dat tegenstanders met een gestrekt been richting de pers zijn gegaan, maar ik hoop de dialoog echt nog wel aan te kunnen gaan."

Calimerogedrag

"Dat de tegenstanders hier niet zijn vind ik typisch Calimerogedrag", vult mede-initiatiefnemer Eric Gudde aan. "Ik zou me als lid van zo'n vereniging belazerd voelen, want je wil toch weten wat dit mogelijke complex aan kansen biedt voor jouw club."

Gudde vindt dat veel sportaccommodaties in Maassluis nu niet efficiënt worden gebruikt. Ze staan lang leeg en dat is niet rendabel. Ook kunnen veel clubs veel winst behalen als ze beter zouden samenwerken, meent Gudde.

Gudde en Malipaard bieden volgende week dinsdag hun plan aan in de gemeenteraad van Maassluis.

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Jesse van Someren met initiatiefnemers Gerrit Malipaard en Eric Gudde over de plannen voor een nieuw sportcomplex.