Inval in Rotterdam in onderzoek naar illegaal gokken

De organisatie die moet toezien op de gokbranche heeft dinsdag in Rotterdam en Enschede huizen en bedrijfspanden doorzocht. De kansspelautoriteit deed dat in een onderzoek naar een nieuwe vorm van illegaal gokken: het gebruik van een soort betaalautomaat waarmee mensen kunnen gokken op sportwedstrijden.

Bij de invallen zijn onder meer gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Niemand is opgepakt, hoewel er volgens de kansspelautoriteit 15 verdachten in beeld zouden zijn, in binnen- en buitenland.

Sinds eind vorig jaar komen er bij de kansspelautoriteit meldingen binnen over gokken met zogeheten cash centers. Mensen kunnen daar contant geld in stoppen om vervolgens online te wedden op sportwedstrijden.

Sportweddenschappen aanbieden zonder vergunning is verboden. Er is dan geen controle mogelijk. Dat betekent dat gokkers niet weten of de weddenschap eerlijk gebeurt. Ook betalen de bedrijven die illegaal gokken mogelijk maken geen kansspelbelasting.

De kansspelautoriteit werkte bij het onderzoek samen met justitie, de politie en de FIOD. Justitie beslist later over de verdere strafrechtelijke vervolging in de zaak.