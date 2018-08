Deel dit artikel:











Politie pakt Rotterdammer op na grote vondst cocaïne in Antwerpse haven Archieffoto

De politie heeft in het afgelopen weekend een zeecontainer met 3500 kilo cocaïne onderschept. De coke zat verstopt in een zeecontainer met een partij bananen uit Zuid-Afrika. Een 31-jarige man uit Rotterdam is opgepakt.

De politie heeft het grootste deel van de harddrugs uit de container gehaald en volgde het transport naar Oosterhout. Daar zijn drie mannen en een vrouw aangehouden, onder wie een directeur van het transportbedrijf waar de container werd afgeleverd. In Woerden is daarna de Rotterdammer gearresteerd.