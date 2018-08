Deel dit artikel:











Rotterdammer vast na grote vondst cocaïne in Antwerpse haven Archieffoto

In de haven van Antwerpen is het afgelopen weekend een zeecontainer met 3500 kilo cocaïne onderschept. De coke zat verstopt in een zeecontainer met bananen uit Zuid-Amerika. Maandag werden vier mensen aangehouden, onder wie een 31-jarige man uit Rotterdam.

Op verzoek van de Belgische politie greep justitie in Nederland in toen de container met de drugs werden afgeleverd bij een transportbedrijf in het Brabantse Oosterhout. Daar werden twee mannen en een vrouw in de kraag gevat, onder wie een directeur van het transportbedrijf. In Woerden werd later op de dag de Rotterdammer gearresteerd.