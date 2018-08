Leerlingen van 'schimmelschool' met bussen naar nieuwe locatie Oostvoorne

Twee bussen vol schoolkinderen van basisschool De Zeewinde vertrekken woensdagmorgen vanuit Rockanje naar een nieuw schoolgebouw in Oostvoorne, 3,5 kilometer verderop. Door een probleem met de luchtkwaliteit moest de school in Rockanje op zoek naar een andere locatie, daarom hadden de leerlingen twee extra dagen vakantie.

"De docenten zijn enthousiast", zegt locatieleidster Miranda Breukel op Radio Rijnmond, "Ze willen gaan starten."

Maandagavond was er een informatiebijeenkomst voor de ouders van de leerlingen. Die hadden zorgen over de gezondheid van hun kinderen. Meerdere leerlingen hadden gezondheidsklachten als hoofdpijn, buikpijn, rode ogen en vermoeidheid. Ouders dachten dat schimmel in de tapijten daar de oorzaak van was.

Schimmel

De GGD was ook bij de informatiebijeenkomst. Volgens hen kan de schimmel eigenlijk niet de oorzaak zijn van de gezondheidsklachten. Het kan wel te maken hebben met slechte ventilatie en ongezonde luchtkwaliteit in het oude schoolgebouw. Verder onderzoek door de gemeente moet duidelijk maken wat wel de oorzaak van de klachten is geweest.

Volgens locatieleidster Miranda zijn er geen ziekmeldingen op de eerste schooldag op woensdag. "We hebben gehoord dat alle kinderen hier naartoe kwamen."

De verhuizing heeft nog flink wat voeten in de aarde gehad. "Alles moest in de noodlokalen ingepakt worden, daar zijn we maandag mee gestart", legt Miranda uit. "Hier moest alles weer uitgepakt en ingericht worden. En alles moest worden schoongemaakt." Woensdagochtend zijn verhuizers nog in de weer om kapstokken en borden op te hangen."

Het nieuwe gebouw, dat overigens geen nieuwbouw is, is goed schoongemaakt en het ventilatiesysteem gereinigd. "We kunnen erop vertrouwen dat het hier goed is", zegt Miranda tevreden.